Ist es endlich vollbracht, Eco Depot?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Eco Depot liegt bei 28,73, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 51,06, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen über Eco Depot in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Eco Depot ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eco Depot-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,38 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,253 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,3 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Eco Depot-Aktie somit auf Grundlage der charttechnischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.