Ist es endlich vollbracht, ERWE Immobilien AG?

Die Dividendenrendite für Erwe Immobilien beträgt derzeit 0 Prozent, was in etwa dem Durchschnitt für diese Aktie entspricht. Daher wurde die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Erwe Immobilien derzeit als überverkauft eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (19,35 Punkte) als auch der RSI25 (26,44) deuten auf eine gute Bewertung hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Erwe Immobilien-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,46 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,615 EUR liegt, was einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,32 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren guten Rating führt.

Insgesamt erhält die Erwe Immobilien-Aktie somit in verschiedenen Analysen gute Bewertungen, sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, das Sentiment und Buzz im Internet als auch in der technischen Analyse.