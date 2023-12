Ist es endlich vollbracht, Duty Free?

Die Bewertung von Duty Free Aktien hat eine neutrale Stimmung erhalten, basierend auf einer Analyse von sozialen Plattformen. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Diese Einschätzung wird durch den Relative Strength Index (RSI) bestätigt, der für die Duty Free-Aktie sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage ein "Neutral"-Rating ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Duty Free bei 0,13 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,107 SGD liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage ergibt jedoch einen Abstand von -2,73 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Duty Free in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,63 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -3,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite sogar um 6,67 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.