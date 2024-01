Ist es endlich vollbracht, Deutsche Lufthansa?

Die Deutsche Lufthansa verzeichnete in den letzten Tagen einen Aktienkurs von 7,814 EUR, was einer Distanz von -8,18 Prozent vom GD200 (8,51 EUR) entspricht. Dies stellt laut der technischen Chartbewertung ein "Schlecht"-Signal dar. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 7,84 EUR auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand -0,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Deutsche Lufthansa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt ein "Neutral"-Signal mit einem Wert von 63. Ebenso deutet der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 57,68 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit zeigt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche hat die Deutsche Lufthansa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,61 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Branche stiegen im Durchschnitt um 8,01 Prozent, was eine Underperformance von -7,4 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Deutschen Lufthansa um 6,34 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Deutsche Lufthansa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.