Ist es endlich vollbracht, Daldrup, Soehne?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Für Daldrup & Soehne wird der RSI auf kurzfristiger Basis (7 Tage) und auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 22,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 34,66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Daldrup & Soehne eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Daldrup & Soehne in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Daldrup & Soehne derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Daldrup & Soehne bei 10,04 EUR verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 9,72 EUR, was einen Abstand von -3,19 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,78 EUR, was einer Differenz von +24,94 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".