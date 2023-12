Ist es endlich vollbracht, CytoDyn?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Cytodyn war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch unterhielten sich die Anleger vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit Cytodyn. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen bei Cytodyn festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Cytodyn in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cytodyn-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,24 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,26 USD, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit 0,19 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit eine Abweichung von +36,84 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Cytodyn-Aktie daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Cytodyn liegt bei 38,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 40 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Cytodyn-Aktie.