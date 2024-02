Ist es endlich vollbracht, Crawford & Company?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Crawford &-Aktie beträgt aktuell 21, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Crawford & daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Crawford & um mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Versicherung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt Crawford & deutlich darunter und erhält in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Crawford & wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Crawford & festgestellt werden, weshalb das Sentiment mit "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Crawford & daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für diese Stufe.