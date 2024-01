Ist es endlich vollbracht, Coorrvice Management Ab?

Die technische Analyse der Coor Service Management zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 49,26 SEK liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 44,74 SEK liegt. Dies ergibt eine Distanz von -9,18 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 41,05 SEK, was einer positiven Differenz von +8,99 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Diskussionsintensität im Netz für Coor Service Management in den letzten Monaten durchschnittlich. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Coor Service Management als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Coor Service Management wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 38,24 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,72 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu Coor Service Management zu finden sind und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.