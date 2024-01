Ist es endlich vollbracht, Contact Energy?

Die Contact Energy-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 7,6 AUD gehandelt, was einer Entfernung von +2,7 Prozent vom GD200 (7,4 AUD) entspricht. Die charttechnische Bewertung ergibt daher ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,3 AUD, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der aktuelle Aktienkurs von Contact Energy als "Neutral" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Contact Energy lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Contact Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt bei Contact Energy einen Wert von 47,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 44,24 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also auch hier die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Contact Energy in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die aktuelle Situation von Contact Energy als neutral bewertet wird, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Sentiments und der Anleger-Stimmung.