Ist es endlich vollbracht, Conocophillips?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Conocophillips. Mit einem Wert von 12,37 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 27,51, was einer Unterbewertung von 55 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung für Conocophillips hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Conocophillips eine Rendite von 0,53 % aus, was 24,58 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 25,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Relative Strength Index (RSI) von 61,87 als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".