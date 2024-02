Ist es endlich vollbracht, Comcast?

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bewertung der Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Titels verwendet. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Comcast herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass Comcast weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Comcast eine erhöhte Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine positive Änderung erfahren. Somit erhält Comcast insgesamt ein "Gut"-Wert für diesen Faktor.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 43,05 USD für den Schlusskurs der Comcast-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,66 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs und führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten wurden 12 Analystenbewertungen für die Comcast-Aktie abgegeben, wovon 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 50,3 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 20,74 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung aus den Analystenratings. Insgesamt erhält Comcast somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.