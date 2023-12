Ist es endlich vollbracht, Colliers?

Die Analyse des Unternehmens Colliers zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Die Diskussionsintensität im Netz ist gering, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Colliers-Aktie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Die technische Analyse ergibt eine gute Bewertung, da der Aktienkurs einen positiven Abstand zur 200-Tage-Linie und zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage aufweist.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend gute Bewertungen für die Colliers-Aktie abgegeben, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 121 CAD, was eine erwartete negative Kursentwicklung von 23,77 Prozent bedeutet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Colliers, mit positiven Signalen aus der Stimmungsänderung und der technischen Analyse, aber einer negativen erwarteten Kursentwicklung und neutralen Analystenbewertungen.

