Ist es endlich vollbracht, Coastal?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coastal -Wa liegt bei einem Wert von 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" (KGV von 134,91) unter dem Durchschnitt (ca. 91 Prozent) liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Coastal -Wa unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Coastal -Wa-Aktie liegt bei 39, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 41,27 USD für den Schlusskurs, während der letzte Schlusskurs bei 37,05 USD lag, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Coastal -Wa gemischte Bewertungen, wobei fundamentale Kriterien auf eine Unterbewertung hinweisen, während die technische Analyse eher negative Signale sendet. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.