Ist es endlich vollbracht, Co2 Capsol AS?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Capsol Asa-Aktie daher ein neutrales Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Capsol Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,09 EUR, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,07 EUR) führt zu einer neutralen Bewertung. Somit erhält die Capsol Asa-Aktie in der einfachen Charttechnik ein neutrales Rating.

Anlegerstimmung: In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt und an zwei Tagen von negativen Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert.

Relativer Stärkeindex (RSI): Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,61, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem neutralen Rating für die Capsol Asa-Aktie.