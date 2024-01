Ist es endlich vollbracht, China Yuchai?

China Yuchai wird aufgrund seiner fundamentalen Kriterien als unterbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,12 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt China Yuchai im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" mit einer Rendite von 9,75 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 242,37 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ermöglicht die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Dividendenrendite liegt China Yuchai mit 2,69 Prozent 14,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was von der Redaktion als "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet.