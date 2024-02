Ist es endlich vollbracht, China Merchants Expressway Network?

Die Dividendenrendite von China Merchants Expressway Network & beträgt derzeit 4,05 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" hat eine Dividendenrendite von 2,32 Prozent, was zu einer Differenz von +1,73 Prozent für die China Merchants Expressway Network &-Aktie führt. Aufgrund dieses positiven Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,04 Prozent, was 54,4 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -10,78 Prozent, und China Merchants Expressway Network & liegt aktuell 45,81 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Merchants Expressway Network & liegt bei 36,68, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 43,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Merchants Expressway Network & ist ebenfalls neutral. Zwar wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, doch in den letzten Tagen lag der Fokus auf negativen Themen rund um das Unternehmen. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.