Ist es endlich vollbracht, China Merchants China Direct Investments?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Merchants China Direct Investments liegt derzeit bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,81 für "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" etwa 68 Prozent niedriger ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 8,67 HKD für die China Merchants China Direct Investments-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,9 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,1 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis der trendfolgenden Indikatoren daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass China Merchants China Direct Investments auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält das China Merchants China Direct Investments-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.