Ist es endlich vollbracht, China Greatwall?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei China Greatwall beträgt das aktuelle KGV 369. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist China Greatwall damit weder unterbewertet noch überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von China Greatwall wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für China Greatwall in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die China Greatwall derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 11,25 CNH, während der Kurs der Aktie (10,7 CNH) um -4,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 9,51 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +12,51 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Dividendenrendite für China Greatwall beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,08 Prozent und liegt mit 0,35 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,43) für diese Aktie. Daher erhält China Greatwall für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.