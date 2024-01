Ist es endlich vollbracht, China Everbright Greentech?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz der China Everbright Greentech-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen auf sozialen Medienplattformen.

Im Bereich der Dividende weist China Everbright Greentech im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler mit einer Dividendenrendite von 3,13 % eine niedrigere Rendite von 2,68 Prozentpunkten auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse wird die Aktie von China Everbright Greentech als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,25 insgesamt 45 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 11,34 im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler". Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass China Everbright Greentech in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird, da es in den Diskussionen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert gab. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.