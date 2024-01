Ist es endlich vollbracht, China Environmental?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die China Environmental-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Environmental-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,14 und ein Wert für den RSI25 von 61,9. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität bezüglich der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über die China Environmental-Aktie. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für China Environmental weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei China Environmental in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte China Environmental in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -5,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,64 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 21,06 Prozent über dem Durchschnittswert von -5,06 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.