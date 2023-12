Ist es endlich vollbracht, China Auto Logistics?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Aktienkurs von China Auto Logistics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -100 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 95,35 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt bei -16,86 Prozent, wobei China Auto Logistics aktuell 83,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei China Auto Logistics eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt die China Auto Logistics einen RSI-Wert von 50, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI-Signals als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Auto Logistics neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Gesamteinschätzung als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

