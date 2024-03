Ist es endlich vollbracht, Centogene?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Centogene war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, mit einigen positiven und negativen Diskussionsthemen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger hauptsächlich auf negative Themen konzentriert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie heute führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Centogene weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Centogene-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Centogene-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Centogene eine neutrale bis negative Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität, dem RSI und der technischen Analyse.