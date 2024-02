Ist es endlich vollbracht, Cellectis?

In den letzten zwei Wochen wurde Cellectis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung zu diesem Wert wird daher als "gut" eingestuft. Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Cellectis neutral ab, da sie gegenüber dem Branchendurchschnitt keine signifikanten Unterschiede aufweist.

Im Sentiment und Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Allerdings konnten in Bezug auf die Stärke der Diskussion keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Cellectis in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,77 Prozent, was eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich bedeutet. Daher wird Cellectis in dieser Kategorie als "schlecht" eingestuft.