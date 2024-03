Ist es endlich vollbracht, Carrefour?

Die technische Analyse der Carrefour-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 16,68 EUR verläuft. Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 16,065 EUR liegt und somit einen Abstand von -3,69 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,73 EUR, was einer Differenz von +2,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Investoren, die derzeit in die Aktie von Carrefour investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 2,99 % erwarten. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 2,99 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Die Dividenden des Unternehmens fallen somit höher aus, was die Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour bei 12,92, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich erzielte Carrefour in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,81 Prozent, was eine Outperformance von +14,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors liegt Carrefour um 14,81 Prozent über dem Wert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.