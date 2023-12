Ist es endlich vollbracht, Canopy Holdings AS?

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Bei Spotlio gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Analyse basiert auf der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, und da keine besonderen positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Spotlio daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Spotlio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,33 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,252 NOK liegt damit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,25 NOK, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Spotlio-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Spotlio-Aktie beträgt 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine weniger volatile Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Spotlio.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Spotlio betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Spotlio aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird Spotlio hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

