Ist es endlich vollbracht, Calavo Growers?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Calavo Growers wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,18 Punkten, was bedeutet, dass die Calavo Growers-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Calavo Growers eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die positive Veränderung der Rate der Stimmungsänderung entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Gut"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Calavo Growers in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass die Calavo Growers-Aktie aktuell +4,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,24 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Calavo Growers in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -3,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,27 Prozent im Branchenvergleich für Calavo Growers. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance jedoch um 8,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.