Ist es endlich vollbracht, CNT?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Cnt basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cnt-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was dazu führt, dass das Wertpapier in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Cnt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,98 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -3,41 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -7,57 Prozent, und Cnt lag 3,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Cnt keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Cnt daher für diese Stufe ein "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Cnt beträgt 2, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche, die ein durchschnittliches KGV von 51 haben, darauf hindeutet, dass Cnt aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.