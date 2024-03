Ist es endlich vollbracht, CEL-SCI?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert von 70 bis 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI für Cel-sci liegt bei 69,35, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 72,85, was auf diesem Niveau als "schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" weist Cel-sci mit einer Rendite von -17,89 Prozent eine Unterperformance von mehr als 18 Prozent auf. Die Branche "Biotechnologie" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -3,33 Prozent, wobei Cel-sci mit 14,56 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "schlechtes" Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, wurden ebenfalls analysiert. Der gleitende Durchschnitt für Cel-sci beträgt auf Basis der letzten 200 Handelstage 2,06 USD, was mit dem aktuellen Schlusskurs von 2,07 USD auf einem ähnlichen Niveau liegt. Daher erhält Cel-sci eine "neutrale" Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2,45 USD, was zu einer Abweichung von -15,51 Prozent führt und somit zu einem "schlechten" Rating für die Aktie auf kurzfristiger Basis.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "guten" Einstufung führt. Positive Themen rund um den Wert wurden ebenfalls in den letzten Tagen angesprochen. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "gut". Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "gute" Bewertung für Cel-sci.