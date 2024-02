Ist es endlich vollbracht, Broadway Industrial?

Die Broadway Industrial weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 % für "Computer & Peripheriegeräte". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wurde die Aktie von Broadway Industrial auf Stimmung und Diskussionsintensität hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Broadway Industrial zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Note bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass die Broadway Industrial mit einem Kurs von 0.085 SGD inzwischen -5,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz sich auf +6,25 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.