Ist es endlich vollbracht, Bright Horizons Family?

Die Analysten schätzen die Aktie von Bright Horizons Family auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 1 negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 88 USD, was einem erwarteten Rückgang von 8,01 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 95,66 USD liegt. Basierend auf den Analystenbewertungen erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bright Horizons Family ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und bei Bright Horizons Family wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen hingegen zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt ergibt sich somit ein positives langfristiges Stimmungsbild.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Bright Horizons Family eine Rendite von 44,6 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 3,77 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Bright Horizons Family mit 40,84 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein positives Rating.