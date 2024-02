Ist es endlich vollbracht, Borussia Dortmund GmbH?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Borussia Dortmund & hat sich in den letzten Wochen überwiegend negativ entwickelt. Laut dem Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, dominierte die negative Kommunikation an acht Tagen, während positive Themen nur an einem Tag im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen lag der Fokus der Anleger auf negativen Themen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung rund um Borussia Dortmund & in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium als neutral bewertet. Jedoch wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Borussia Dortmund & derzeit als schlecht eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -10,64 Prozent über dem GD200-Trendsignal. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,63 Prozent, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Borussia Dortmund & liegt bei 53,06, was als neutral betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt.

Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmungsbarometer eine negative Tendenz, während die technische Analyse und der RSI auf eine neutrale Bewertung hindeuten. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

