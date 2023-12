Ist es endlich vollbracht, Betsson AB?

Die Bewertung der Stimmung und des Interesses: In den letzten Wochen hat sich die Stimmung der Anleger für die Betsson-Aktie verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Betsson-Aktie liegt bei 111,01 SEK, während der aktuelle Kurs bei 112,5 SEK liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 109,36 SEK, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Dividende: Die Dividendenrendite liegt bei 5,01 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,43 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Betsson-Aktie als "Neutral" bewertet.

Anleger: In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Betsson diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut".