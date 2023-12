Ist es endlich vollbracht, Bayer AG?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Bayer in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Es wurde weniger über Bayer diskutiert als üblich, und auch die Aufmerksamkeit für das Unternehmen nimmt ab. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating insgesamt.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Bayer mit 5,94 Prozent 2,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, weshalb sie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Bayer eine Rendite von -39,6 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,05 Prozent, und auch hier liegt Bayer mit 43,65 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Bayer nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 27,27 insgesamt 69 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 89,07 im Segment "Arzneimittel". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut" aufgrund dieser Kennzahl.