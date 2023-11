Ist es endlich vollbracht, Banyan Gold?

Die Dividendenpolitik von Banyan Gold wird aktuell von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,82 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung gegenüber Banyan Gold. In den vergangenen zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse ergibt eine negative Bewertung für Banyan Gold, da der Aktienkurs mit 0,275 CAD 21,43 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 0,35 CAD liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Differenz von -5,17 Prozent schlecht ab.

Der Relative Strength Index (RSI) für Banyan Gold liegt bei 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich für den RSI25 mit einem Wert von 59,09 für 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating für Banyan Gold auf Basis der Dividendenpolitik, Anleger-Stimmung, technischen Analyse und des Relative Strength Index.