Ist es endlich vollbracht, Bank of Beijing?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Eine hohe Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. Die Aktie von Bank Of Beijing wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht und zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Bank Of Beijing wies eine positive Veränderung auf, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Bank Of Beijing mit einem Kurs von 4,54 CNH derzeit -0,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Aktie wird also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bank Of Beijing-Aktie beträgt aktuell 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,06, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Bank Of Beijing-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Bank Of Beijing mit einer Rendite von 11,66 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,32 Prozent kommt, liegt die Bank Of Beijing mit 12,97 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.