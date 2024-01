Ist es endlich vollbracht, Azure Power Global?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Aktie von Azure Power Global abgegeben. Von diesen Bewertungen waren keine als "Gut", keine als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Azure Power Global-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Azure Power Global vor. Im Rahmen der durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 4 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 220 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,25 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Azure Power Global also ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die aktuelle Dividendenrendite für Azure Power Global beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Azure Power Global bei 1,39 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,25 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -10,07 Prozent zum GD200 und somit zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,32 USD, was einer Distanz von -5,3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Azure Power Global in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Azure Power Global somit ein "Neutral"-Wert.