Ist es endlich vollbracht, Avalon?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. Der RSI der Avalon-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 55, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46,46 keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zur Avalon-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über die Avalon-Aktie langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einem insgesamt "Gut" bewerteten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Avalon derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 5,29 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Vergleich des Aktienkurses von Avalon mit anderen Unternehmen der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche zeigt, dass Avalon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,94 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,4 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -27,33 Prozent führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Avalon um 167,87 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Avalon in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.