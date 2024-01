Ist es endlich vollbracht, Astronics?

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Astronics schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 16,95 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Astronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 90,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt um 2311,66 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -2221,26 Prozent für Astronics führt. Auch im Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Astronics mit 1385,57 Prozent unter dem Durchschnitt von 1385,57 Prozent, was zu einer weiteren Unterperformance führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Astronics derzeit einen schlechten Bewertungstrend aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,58 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 15,72 USD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit 15,8 USD eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs. Insgesamt erhält Astronics daher in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Astronics-Aktie derzeit ebenfalls als "Neutral". Obwohl die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 8,14 Prozent zeigt, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht, liegt die Gesamtbewertung für diesen Abschnitt der Analyse bei "Neutral".