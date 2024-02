Ist es endlich vollbracht, Arctic Blue Beverages AB?

Weitere Suchergebnisse zu "Golden Arrow Merger Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Arctic Blue Beverages liegt bei 63,16, was als "Neutral" bewertet wird und darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71 für die Arctic Blue Beverages, was als überkaufte Situation angesehen wird und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wurde die Aktie von Arctic Blue Beverages anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Arctic Blue Beverages unterhielten. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Arctic Blue Beverages mittlerweile auf 0,6 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,294 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -51 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Ebenso weist der GD50 derzeit einen Stand von 0,36 SEK auf, was einer Distanz von -18,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse der Aktie.