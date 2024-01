Ist es endlich vollbracht, Aqua Bounty?

Derzeit schüttet Aquabounty niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,49 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -61,7 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aquabounty-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,24 USD mit dem aktuellen Kurs (2,39 USD) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,42 Prozent) bei einem Wert von 2,38 USD. Dies führt zu einer anderen Bewertung der Aquabounty-Aktie, nämlich einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aquabounty werden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Aquabounty in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Aquabounty liegt derzeit bei 51,35, was als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 44, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".