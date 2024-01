Ist es endlich vollbracht, Antero Midstream Partners LP?

Die Einschätzung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren ab, sondern auch von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz, die die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz umfassen. In Bezug auf Antero Midstream hat die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Antero Midstream-Aktie einen Wert von 32 für RSI7 und 59,76 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,67 USD, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energiesektor hat die Antero Midstream-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -28,63 Prozent erzielt, was 49,06 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.