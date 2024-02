Ist es endlich vollbracht, Angi Homeservices?

Angi erhält gemischte Analystenbewertungen

Im Laufe des letzten Jahres erhielt die Aktie von Angi insgesamt 2 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Basierend auf einer Durchschnittsprognose von 9,5 USD für das Wertpapier, was einem Aufwärtspotenzial von 295,83 Prozent entspricht, wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Anlegerstimmung bleibt positiv

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Angi besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen dabei positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse zeigt differenziertes Bild

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Angi-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,56 USD, was einem Unterschied von -6,25 Prozent zum letzten Schlusskurs von 2,4 USD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 2,37 USD, was einem ähnlichen Niveau (+1,27 Prozent) zum letzten Schlusskurs entspricht. Demnach erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index zeigt neutrales Signal

Der Relative Strength-Index (RSI) der Angi liegt bei 45,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 53,38 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Angi-Aktie, sowohl aus Sicht der Analystenbewertungen, des Anleger-Sentiments als auch der technischen Analyse.