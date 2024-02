Ist es endlich vollbracht, Aluminumof ChinaADR?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Aluminum Of China. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Basierend auf diesen Beobachtungen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es wurden 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Aluminum Of China aktuell mit einem Wert von 47,83 neutral eingestuft wird. Sowohl für den 7-Tage-RSI als auch den 25-Tage-RSI ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Aluminum Of China nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin. Daher erhält das Unternehmen für diese weichen Faktoren insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Abschließend betrachtet die technische Analyse die Durchschnittswerte für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Für die Aluminum Of China-Aktie ergibt sich ein Durchschnitt von 5,84 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,7 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche "Neutral"-Einstufung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie führt.