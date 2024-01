Ist es endlich vollbracht, Alstom?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI für die Alstom-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 43,44 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Gleiches gilt für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 54,51 liegt. Somit erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Alstom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 20,12 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (11,635 EUR) deutlich darunter liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Alstom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Alstom ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigten sich bei der Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien auch 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Alstom-Aktie im vergangenen Jahr um 15,28 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie". Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" liegt Alstom ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.