Ist es endlich vollbracht, Allerthal-Werke AG?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Allerthal-werke war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Allerthal-werke liegt bei 2,1 Prozent, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich als unrentables Investment erscheint.

Es konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Allerthal-werke in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allerthal-werke liegt bei 9,79, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,61 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.