Ist es endlich vollbracht, All In! Games?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von All! Games liegt bei 56,67, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 45,71 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Beim Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigt die Diskussionsintensität von All! Games die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an sechs Tagen und negative Themen an sieben Tagen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen All! Games, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der All! Games-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,6 PLN. Der letzte Schlusskurs (1,575 PLN) weicht somit -1,56 Prozent ab, was zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die All! Games-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI als auch das Anleger-Sentiment sowie die technische Analyse eine Gesamteinschätzung von "neutral".