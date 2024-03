Ist es endlich vollbracht, AgeX Therapeutics?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Agex Therapeutics als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Agex Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,11 und ein Wert für den RSI25 von 56,83. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde die Agex Therapeutics-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund lässt die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung zu.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Agex Therapeutics bei 0,38 USD liegt und damit 34,48 Prozent unter dem GD200 (0,58 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,39 USD und weist somit auf ein "Neutral"-Signal hin. Zusammenfassend wird der Kurs der Agex Therapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.