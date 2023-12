Ist es endlich vollbracht, Advanced Voice Recognition?

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Advanced Voice Recognition in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Bewertung weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit einen Wert von 81,56 auf, was 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 60 liegt. Basierend auf dieser Überbewertung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite zeigt sich, dass Advanced Voice Recognition derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,31 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" bewertet.

Für die Bewertung der Aktiendynamik kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden, welcher das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen normiert. In diesem Fall weist Advanced Voice Recognition einen RSI von 17,98 auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Der RSI25, welcher für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 51,34 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Zeitraum. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Gut".