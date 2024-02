Ist es endlich vollbracht, Addtech AB?

Die technische Analyse der Addtech-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 200,47 SEK liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von 237 SEK einen Abstand von +18,22 Prozent aufgebaut hat und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 219,16 SEK, was einer Differenz von +8,14 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Addtech haben keine deutlichen Ausschläge gezeigt. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Addtech-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 80, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 36,72 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Addtech eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate aufgetreten sind. Somit wird der langfristigen Stimmungslage die Note "Neutral" zugewiesen.