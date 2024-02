Ist es endlich vollbracht, ActivEX?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Diskussionen zeigen. Anleger äußerten sich an fünf Tagen vor allem negativ über das Unternehmen Activex. Jedoch war in den letzten ein bis zwei Tagen eine verstärkte positive Themenkommunikation zu beobachten, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Activex in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Activex in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs der Activex-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,011 AUD, was einem Unterschied von -45 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tage-Schlusskurs (0,01 AUD) liegt jedoch über dem gleitenden Durchschnitt um +10 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Activex in der einfachen Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Activex-Aktie in den letzten 7 Tagen mit einem RSI-Wert von 50 als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 80, was auf eine Überbewertung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Activex daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.